Intrum Italy: al via nuovo piano welfare per 900 dipendenti

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Intrum Italy, operatore specializzato nei servizi al credito (partecipato al 49% da Intesa Sanpaolo), lancia un nuovo piano di welfare aziendale rivolto a circa 900 dipendenti. Tra le azioni messe in campo, ci sono: l'incremento al 3,75% (che salirà al 4% dal 2024) della contribuzione minima a carico dell'azienda da versare nei fondi di previdenza complementare; l'introduzione di un contributo annuale di 120 euro (sotto forma di contribuzione a previdenza complementare) per ogni figlio a carico, oltre che di un assegno annuale pari a 4.000 euro per familiari disabili. Per gli "under 30" è previsto un incremento al 6% della contribuzione previdenziale complementare e, in caso di nascita di figli, un versamento una tantum pari a 1.000 euro sulla posizione contributiva. Il gruppo ha inoltre "introdotto flessibilità nell'orario lavorativo, raddoppiato le giornate di permesso per i neogenitori e previsto agevolazioni in caso di particolari emergenze verso familiari non autosufficienti", spiega il responsabile HR di Intrum Italy, Massimo Martinoia, dopo l'incontro con le organizzazioni sindacali in riferimento al rinnovo dell'accordo quadro del contratto collettivo aziendale di secondo livello (Cia). (ANSA).