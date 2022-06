Inflazione: Istat, nuovo indice al netto energia importata

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - L'Istat ha diffuso oggi la nuova previsione dell'inflazione Ipca al netto dei beni energetici importati (IPCA NEI), un indicatore che è il riferimento per i rinnovi contrattuali. La previsione è del +4,7% per il 2022, del +2,6% per il 2023 e del +1,7% per il 2024 e 2025. "La previsione tiene conto anche dei cambiamenti di metodo che sono stati introdotti, relativamente alla scelta dell'indicatore di riferimento da utilizzare per i prezzi dei beni energetici importati", ha spiegato Monica Pratesi, capo Dipartimento della produzione statistica dell'Istat, in conferenza stampa, precisando che questo indicatore non rientra tra quelli diffusi mensilmente dall'Istat all'interno del comunicato sui prezzi al consumo, dove c'è l'Ipca al netto della componente energetica.

"L'eccezionalità della situazione che stiamo attraversando e gli scenari anche un po' incerti soprattutto sull'approvvigionamento dell'energia potrebbe richiedere un aggiornamento di Ipca Nei ed è un aspetto che sia le parti sociali che il governo potranno considerare. Comunque Istat è pronta ad effettuare tutte le elaborazioni che saranno necessarie", ha aggiunto. (ANSA).