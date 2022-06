Inail, in Molise raddoppiati incidenti sul lavoro in edilizia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 GIU - Si impenna il numero degli incidenti sul lavoro in Molise. Nei primi 4 mesi dell'anno, tra gennaio e aprile, più 57 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Incremento ancora più evidente se ci si concentra solo sul settore dell'edilizia con gli incidenti più che raddoppiati: 42 nei primi 4 mesi dell'anno contro i 18 dello stesso periodo del 2021. A fornire i dati è stato il direttore regionale dell'Inail Rocco Del Nero in occasione della firma di un protocollo con la Scuola Edile proprio in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'intesa siglata stamattina - è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa - punta a promuovere programmi per favorire la prevenzione degli infortuni anche attraverso attività di formazione e consulenza. Nel dettaglio sono previsti l'organizzazione congiunta di eventi, seminari a carattere divulgativo, attività di informazione e affiancamento alle imprese. Alla presentazione dell'iniziativa oltre al direttore regionale dell'Inail Rocco del Nero hanno partecipato anche il presidente della Scuola Edile, Massimiliano Del Busso, e il direttore di quest'ultima, Nicola Messere.

(ANSA).