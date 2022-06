Fisco: Lucaselli (Fdi), tasse-burocrazia freno allo sviluppo

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Da oggi, data in cui cade il virtuale 'tax freedom day' e fino al termine dell'anno, gli italiani lavoreranno per loro stessi e non per pagare le tasse.

Secondo i numeri diffusi dalla Cgia appena qualche giorno fa, tra i Paesi più importanti d'Europa soltanto la Francia nel 2021 ha fatto registrare una pressione maggiore della nostra, che si attesta al 43,5%". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli.

"Il nodo tasse-burocrazia resta tra le principali zavorre allo sviluppo del nostro Paese, ora aggravato dall'impennata del costo delle materie prime. Il 'governo dei migliori' non è stato in grado di affrontarlo", conclude. (ANSA).