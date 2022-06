Fisco: Giacomoni, non più tasse su rendite, ma zero sui risparmi

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Leggo oggi e non solo oggi che il segretario della Cgil Maurizio Landini continua a sostenere che per far fronte all'emergenza economica e, nello specifico, per aumentare i salari, siano necessarie in sostanza più tasse sulle rendite ed un contributo di solidarietà straordinario una tantum. Landini precisa che 'non ha proposto una patrimoniale' infatti, ad occhio e croce, ha proposto più patrimoniali messe insieme". Così in una nota Sestino Giacomoni di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e della Commissione Finanze a Montecitorio.

"Landini - prosegue Giacomoni - torna alla carica dopo che, non più tardi di 2 mesi fa, non solo il centrodestra, ma anche i colloqui col premier Mario Draghi, avevano sonoramente bocciato l'idea di intervenire sui risparmi e sugli immobili con qualsivoglia prelievo. Siamo d'accordo con lui che 'oggi c'e' un'emergenza e le persone non arrivano a fine mese', ma non è certo raddoppiando le tasse sui profitti, intaccando le rendite finanziarie, tirando fuori dal cilindro un'altra patrimoniale e redistribuendo il 'maltolto' che si aiutano le famiglie ed il Paese. Progressività e redistribuzione sono concetti superati da 50 anni - conclude Giacomoni - oggi servono meno tasse per tutti, semplificazione e crescita per alimentare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro! Forza Italia si opporrà sempre ai tentativi di introdurre patrimoniali o patrimoniali mascherate, sulla casa, sui risparmi e sui sacrifici degli italiani". A Landini sfugge che i risparmi sono quella parte del reddito che le famiglie riescono con tanti sacrifici a mettere da parte per avere un futuro più sereno ed in quanto tali sono già stati tassati. Quindi è già assurdo tassare il risparmio due volte, ma pensare addirittura di aumentare le tasse attuali sui risparmi è pura follia e l'unico risultato che produrrà sarà quello di incentivare ulteriormente la fuga dei risparmi verso l'estero, avendo come conseguenza diretta la mancanza di risorse per fare investimenti nel nostro paese e quindi creando disoccupazione e povertà. Questa è la ricetta perversa che la CGIL continua a propinare agli italiani non capendo invece che la soluzione a molti dei problemi della nostra economia è proprio l'opposto, ossia azzerare le tasse sui risparmi se vengono investiti nell'economia reale del nostro Paese, creando così sviluppo, benessere e posti di lavoro". (ANSA).