Credito: Cherry Bank apre divisione per Pmi non affidabili

(ANSA) - PADOVA, 07 GIU - Una divisione dedicata ad aziende medio piccole con buoni fondamentali ma che, per più ragioni, si trovino impedite ad accedere al credito tradizionale. E' l'iniziativa di Cherry Bank, istituto padovano guidato da Giovanni Bossi, affidata al manager Walter Bosco.

Il comparto interno valuterà, caso per caso, il contesto operativo delle singole imprese per poi proporre, dove possibile, una soluzione su misura. La divisione, chiamata "Special situations", va ad intervenire in un segmento di mercato in cui, rileva Bossi, "l'offerta bancaria è estremamente rarefatta. Viviamo un momento storico unico che richiede risposte nuove. Gli aiuti di stato si sono rivelati necessari in una fase di grande emergenza. Ma la pandemia, i cambiamenti di mercato e ora la crisi Ucraina - conclude l'amministratore delegato di Cherry - hanno indebolito finanziariamente molte imprese: un intervento finanziario risolutivo può contribuire a preservarne la capacità di produrre di ricchezza, ovvero occupazione e indotto, e creare un beneficio per tutto il sistema produttivo". (ANSA).