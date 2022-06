Confindustria: sindaco Pisa, pensare globale e agire locale

(ANSA) - PISA, 07 GIU - "Avere idee per la città non basta, bisogna anche avere la capacità di renderle concrete per dare servizi ai cittadini e alle imprese, che non amano i voli pindarici senza una meta. Pensare globale e agire locale, è stato il metodo che ci siamo dati in questi anni". Lo ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti, intervenuto oggi al Teatro Verdi di Pisa alla cerimonia promossa da Confindustria per i 100 anni di attività dell'Unione industriale pisana.

"Tra le tante iniziative insieme - ha aggiunto - mi piace ricordare che abbiamo sottoscritto e finanziato con oltre un milione di euro, fra Comune e Regione, l'accordo per la riqualificazione della zona produttiva di Ospedaletto, un'area di grande importanza per la nostra città, una zona di carattere strategico per promuovere la crescita della presenza produttiva, artigianale e industriale oltre che di servizi, non solo per Pisa ma per l'intera fascia costiera, anche grazie alla sua posizione geografica e all'ottimo collegamento stradale con tutta la Toscana, garantito dalla vicinanza con la Fi-Pi-Li e con l'autostrada. E sul fronte della formazione garantita dai nostri centri universitari e di ricerca bisogna fare di più e pretendere di più per la Toscana costiera: dobbiamo quindi continuare a lavorare insieme, istituzioni, associazioni e corpi intermedi, per colmare il gap infrastrutturale ed essere competitivi e capaci di accogliere le opportunità di crescita".

(ANSA).