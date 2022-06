Confindustria: Bonomi,a Pisa da un secolo, sviluppo e sapere

(ANSA) - PISA, 07 GIU - "Ringrazio Patrizia Alma Pacini, prima donna alla guida dell'Unione Industriale Pisana, che sta conducendo con fermezza e merito l'associazione verso un percorso di valorizzazione delle sue realtà e del territorio, in sinergia con le università e i centri di ricerca, che rappresentano un fiore all'occhiello di Pisa e di questa regione a livello italiano e internazionale, ma anche con le istituzioni pubbliche e private, le realtà locali, gli stakeholder di riferimento". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in un videomessaggio di saluto per il centenario dell'Unione industriale pisana che si celebra oggi al teatro Verdi di Pisa.

"Quest'area geografica - ha aggiunto - è da sempre un esempio virtuoso di come l'alleanza tra imprese, università e centri di ricerca ha contribuito nel tempo a far crescere e a rafforzare sia l'industria che il mondo accademico, continuando a essere fonte di innovazione, creatività e rinnovamento tecnologico. Lo stretto legame tra industria e innovazione ha continuato a essere anche il tratto distintivo della storia dell'Unione industriale Pisana, un modello che oggi ritroviamo nel dialogo tra donne e uomini d'impresa, ricercatori, ingegneri, creativi e designer e che, in un secolo di storia, ha contribuito a moltiplicare le potenzialità di sviluppo delle aziende del territorio, ad attrarre talenti e a rafforzare le competenze dei giovani a vantaggio della loro occupabilità". (ANSA).