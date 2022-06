Confindustria: Bonomi,a Pisa da un secolo, sviluppo e sapere (2)

(ANSA) - PISA, 07 GIU - Tra i presenti alla cerimonia il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi che ha dichiarato: "Per gli imprenditori non esistono traguardi ma obbiettivi ambiziosi: ecco perché questo centenario non è un traguardo ma l'occasione per guardare al futuro con quello spirito innovativo e inclusivo e quella passione che ha caratterizzato l'unione pisana in questo suo primo secolo di vita". "Ci attende un futuro impegnativo al fianco delle imprese toscane duramente provate - ha continuato Bigazzi -; sono certo che l'Unione Industriale Pisana saprà affrontare le sfide della contemporaneità con quella capacità e grinta che contraddistingue le sue imprese e la sua presidente; perché l'industria è il bene comune e la sala macchine del benessere per Pisa e per tutta la nostra regione". (ANSA).