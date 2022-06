Confcommercio: disagio sociale in calo, rischi da inflazione

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il Misery index di Confcommercio si è attestato ad aprile su un valore stimato di 16,1, in diminuzione di sette decimi di punto su marzo. Lo segnala l'associazione spiegando che il ridimensionamento registrato nell'ultimo mese dall'area del disagio sociale - l'indicatore nella formulazione attuale sottostima la disoccupazione estesa in considerazione dell'impossibilità di enucleare il numero di scoraggiati e sottoccupati - "va considerato come temporaneo, in quanto legato a misure una tantum sui prezzi degli energetici".

In linea con quanto registrato negli ultimi mesi, l'andamento dell'indicatore continua ad essere determinato in misura quasi esclusiva dalla componente inflazionistica, prosegue Confcommercio. Le prime stime relative all'andamento dei prezzi al consumo nel mese di maggio, che segnalano una nuova accelerazione, confermano le difficoltà di riportare l'inflazione su tassi di crescita più contenuti. "Il permanere di questa dinamica espansiva rischia, nei prossimi mesi, di riflettersi, in negativo, sui comportamenti dei consumatori, sulle possibilità di recupero dell'economia e sul mercato del lavoro. Elementi che - conclude l'associazione - potrebbero produrre un nuovo e significativo ampliamento dell'area del disagio sociale". (ANSA).