Brunetta su call center Inps, 'in Pa si entra solo per concorso'

(ANSA) - L'AQUILA, 07 GIU - "Chiedetelo al bravissimo presidente dell'Inps, mi pare di nomina del Movimento Cinque Stelle, chiedetelo per esempio al bravissimo ministro Orlando che è il ministro del Lavoro competente per queste tematiche, del Pd, lo stesso partito dal candidato sindaco del centrosinistra dell'Aquila, Pezzopane, mi sembra, e quindi chiedo ai ministri competenti solamente: collaborate!". Così il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, parlando, a margine di un evento elettorale all'Aquila a sostegno del centrodestra, della vicenda dell'internalizzazione degli oltre 3mila lavoratori del call center Inps, di cui circa 500 in forza all'Aquila.

Secondo i sindacati, la società in house dell'Inps che ha vinto la gara non vorrebbe applicare la clausola sociale per il personale, ma fare concorsi. "Il Draghi uno - spiega ancora Brunetta - è arrivato al risultato anche con la mia fattiva collaborazione, non avendo io la competenza diretta su questo argomento. E quindi il processo che fa capo all'Inps è in corso, rispettando le regole del gioco per cui nella Pubblica Amministrazione si entra solo per concorso. Non c'è altro da dire. Se il buon Boccia e la buonissima Pezzopane - continua il ministro - hanno qualcosa da ridire, pensino al Conte 2 e a quello che non ha fatto il Conte 2 per queste persone, per queste famiglie, per questi lavoratori, che stanno entrando nel sistema della PA secondo le regole del gioco, secondo quanto stabilito dall'Inps che è il loro principale datore di lavoro.

Tutto qua, polemiche non ne voglio fare, sono tutti bravissimi.

Io sono qui come governo, per portare la parola del governo e per portare cose concrete. Non voglio fare polemiche con nessuno". (ANSA).