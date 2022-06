Autostrade:Confindustria etnea, bene nuovo bando gara Rg-Ct

(ANSA) - CATANIA, 07 GIU - "Un plauso al Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, che ha dato lo stop alle procedure di gara chiesto a gran voce dalle imprese, un passaggio fondamentale, deciso di concerto con l'Anas, che apre la strada alla revisione del bando per il collegamento viario Ragusa-Catania con prezzi aggiornati". Lo esprime in una nota Confindustria Catania, sottolineando come "la non remuneratività degli importi posti a base d'asta dell'opera, dovuta alla forte impennata dei prezzi delle materie prime, aveva infatti indotto nelle settimane scorse l'associazione e l'Ance a scendere in campo per richiedere l'annullamento del bando e la ripubblicazione della gara con importi adeguati ed in linea con i reali valori di mercato".

"Il Governatore Musumeci - afferma l'associazione degli industriali etnei - ha prontamente accolto il grido d'allarme lanciato da Confindustria e compreso le ragioni del sistema produttivo, superando i tortuosi percorsi della burocrazia e preferendo mettere al centro delle sue politiche la reale riqualificazione del territorio". "Dopo la revoca delle procedure di gara - conclude l'associazione - Confindustria confida adesso in una celere pubblicazione dei bandi aggiornati.

Solo in questo modo si potrà dare il via alla realizzazione di un'opera fondamentale per l'assetto viario dell'Isola, che potrà innescare un potente effetto moltiplicatore sugli investimenti e sull'occupazione". (ANSA).