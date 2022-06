Ambiente: Confindustria Pisa premia aziende più sostenibili

(ANSA) - PISA, 07 GIU - La Masoni Industria Conciaria spa di Santa Croce sull'Arno, la Esanastri di Calcinaia e la Zerynth di Pisa: sono le tre imprese della provincia pisana premiate oggi alla prima edizione del Premio sostenibilità e sicurezza istituito dall'Unione industriale Pisana e la cui cerimonia di consegna si è svolta nell'ambito della festa per i 100 anni di attività dell'associazione degli industriali della provincia di Pisa.

Il primo premio assoluto è stato assegnato, spiega una nota dell'Unione industriale, "alla Masoni Industria Conciaria, il premio Impresa Femminile è stato attribuito a Esanastri, a Zerynth invece andato il premio Giovani: la scelta delle aziende vincitrici è avvenuta in seguito alla valutazione di un questionario, distribuito a tutte le Pmi associate all'Unione industriale pisana realizzato in collaborazione con l'Università di Pisa". Il premio rientra nell'ambito delle iniziative sostenibili realizzate sul territorio pisano e legate alla adesione al protocollo d'intesa Asvis e la provincia di Pisa è sinora la prima e l'unica realtà in Toscana già attiva nell'ambito di azioni e strategie di sviluppo sostenibile.

