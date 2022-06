Amb. Bernardini, 'partnership con Africa uno dei temi Ocse'

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Quella dell'Africa è una priorità spesso declinata a livello internazionale. L'Ocse spesso non ha una buonissima fama nel Continente africano, viene visto come il club dei Paesi ricchi. Però quello che abbiamo percepito, sia all'interno dell'Ocse che in Africa, è un desiderio di guardare a quello che l'Ocse può fare nel continente africano". Lo ha detto in un forum all'ANSA, l'ambasciatore Antonio Bernardini, Rappresentante Permanente d'Italia nelle Organizzazioni Internazionali a Parigi, alla vigilia della conferenza ministeriale Ocse nella capitale francese, evento dell'anno per l'Organizzazione, quest'anno presieduta dall'Italia.

"L'Ocse - ha proseguito - non ha risorse finanziarie. E' una grossa cassaforte di politiche, ha una grossa capacità di poter consigliare e discutere con i Paesi africani delle politiche migliori da adottare all'interno dei Paesi che riguardano il settore degli investimenti, le politiche educative, della salute, della tassazione tutte importanti per il buon finanziamento del Paese".

"Abbiamo proposto agli africani di lanciare un partenariato decidendo di comune accordo le aree di collaborazione dove l'Ocse ha una sua particolare capacità di offrire consiglio e supporto. D'altra parte, gli africani hanno le loro strategie. E sono interessati innanzitutto ad attivare investimenti stranieri europei che a noi non può che farci piacere e favorire. Inoltre, hanno anche l'esigenza di fare in modo che quelle situazioni positive nel continente africano che si stanno sviluppando vengano valutate per quelle che sono e cioè come dei progressi rispetto a un'immagine molto spesso negativa. Dunque, c'è un'agenda positiva da costruire tra l'Ocse e i Paesi africani che è concepita su basi diverse, una base di dialogo che punta alle attività delle politiche per una vita migliore", ha aggiunto l'ambasciatore. (ANSA).