++ Istat, stima occupazione +2,5% nel 2022, +1,6% nel 2023 ++

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Nel biennio 2022-23 l'evoluzione dell'occupazione, misurata in termini di ULA (unità di lavoro), "sarà in linea con il miglioramento dell'attività economica con un aumento più accentuato nel 2022 (+2,5%) rispetto al 2023 (+1,6%)". Lo rileva l'Istat nelle previsioni contenute nel report 'Le prospettive per l'economia italiana nel 2022-23'. "Il progressivo incremento dell'occupazione - spiega l'Istituto di statistica - è atteso riflettersi anche sul tasso di disoccupazione che scenderebbe sensibilmente quest'anno (8,4%) e, in misura più contenuta, nel 2023 (8,2%)". (ANSA).