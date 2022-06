Tessile: a Prato visite aziende per rimanenze magazzini

(ANSA) - PRATO, 06 GIU - Le rimanenze di magazzino di tessuti, filati e accessori tessili sono l'obiettivo delle visite a Prato, oggi e domani, di potenziali compratori provenienti da Italia, Grecia, Egitto e Palestina. A promuovere l'iniziativa Confindustria Toscana Nord, partner italiano del progetto Tex-med. Sono sette le imprese pratesi che hanno raccolto l'invito ad aprire i propri magazzini ai visitatori esteri: Lanificio Faliero Sarti, Manifattura del Prato, Manifattura Pacini Nello, Marini Industrie, Pontetorto, Target e Texmoda, Sono otto invece, di cinque paesi diversi, le aziende ospiti che sono interessate agli stock e che hanno fissato appuntamenti in tutti i lanifici pratesi, per un totale di oltre 50 visite. L'esperienza non è nuova: già nel biennio 2014-2015 Confindustria Toscana Nord, allora capofila del progetto europeo Tex-Med Clusters che costituiva l'antecedente di Tex-Med Alliances, realizzò un'iniziativa analoga che raccolse buoni risultati. "Con la pandemia le transazioni commerciali si sono drasticamente ridotte, andando ad aumentare i volumi degli stock - spiega Francesco Marini, imprenditore tessile che nel Consiglio di presidenza di Confindustria Toscana Nord ha la delega per l'internazionalizzazione -. Il rischio che questi divengano un rifiuto è alto, costituendo quindi un potenziale problema ambientale. Va considerata comunque anche la mancata opportunità sul piano economico che si somma allo spreco di risorse: per le nostre imprese collocare sul mercato questi prodotti è un buon risultato, così come lo è per i nostri clienti acquisire a prezzi molto convenienti prodotti di buona qualità". (ANSA).