Salario minimo: Bonomi, tema non riguarda Confindustria

(ANSA) - NOVARA, 06 GIU - 'C'è chi vuole aprire polemiche con noi, ma non è tema che riguarda Confindustria, perché i contratti da noi firmati prevedono paghe orario già superiori.

Se lo si vuol stabilire per legge, l'importante è che non tocchi la contrattazione collettiva nazionale, che ha funzionato più che bene". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi all'assemblea di Novara.

"Lo stesso vale per i contratti da rinnovare: negli ultimi due anni - ha ricordato Bonomi - abbiamo rinnovato contratti per 4,2 milioni di addetti su 5,5 che fanno riferimento a Confindustria. Ci sono 7 milioni in attesa del nuovo contratto? Beh, 2,8 milioni sono del pubblico impiego (250 mila i nostri) , quindi non ci sta che il ministro voglia sollevare un'altra polemica''. (ANSA).