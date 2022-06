Rinnovate governance delle 20 filiere Confindustria Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 06 GIU - Eletti - in seno a Confindustria Emilia - i nuovi presidenti delle 20 filiere produttive che compongono l'associazione. In carica dal primo giugno scorso sono stati nominati dall'assemblea degli industriali emiliani mentre le imprese associate della Piccola Industria hanno eletto come nuovo presidente, Andrea Pizzardi, che succede a Gian Luigi Zaina e sarà membro del consiglio di presidenza della stessa Confindustria Emilia per il quadriennio 2022-2026.

Nel dettaglio la governance delle filiere, in carica fino al 2026, ha visto eletto come presidente per l'Agricoltura, Claudio Stefani; per l'Automotive, Marco Stella; per la Carta e Stampa, Paolo Saini; per la Chimica e Farmaceutica, Claudio Mingozzi; per le Costruzioni e Infrastrutture, Gianluca Loffredo; per il Digitale, Francesco Ubertini; per l'Elettronica e Meccatronica, Nicola Montanari; per l'Energia, Claudio Fiorentini; per le Facilities:, Cristian Fabbri; per la Casa, Paolo Castelli; pere le Macchine, Stefano Scutigliani; per i Metalli e Materiali Compositi, Franco Iorio; pere la Mobilità e Logistica, Alessandro Tullio; per la Moda e Lusso, Alessandro Varisco; per il Packaging, Marco Checchi; per la Plastica, Simone Colombarini; per la Salute, Mattia Ravizza; per i Servizi Professionali, Simone Mangini; per il Turismo e Cultura, Agostino Scialfa e per i Veicoli Industriali, Leonardo Salcerini. (ANSA).