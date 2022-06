Professioni: in Campania indennità a praticanti presso notai

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Cinque studenti universitari della Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Napoli Federico II svolgeranno un tirocinio, della durata di quattro mesi, presso studi notarili napoletani, e percepiranno una indennità di 700 euro mensili. Il progetto, finanziato con il P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - "Percorsi di formazione volti all'orientamento alle professioni", si basa su partenariati con sei Ordini professionali (di notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e attuari di Napoli e Torre Annunziata e Nola) e con partner aziendali, per un totale di 30 tirocinanti provenienti da diversi corsi di laurea; il piano è finalizzato al completamento della formazione universitaria mediante la realizzazione di un percorso formativo-professionale da svolgere all'interno del piano di studi universitario. L'iniziativa rappresenta l'occasione per i tirocinanti per un primo approccio al mondo del lavoro, in vista di future scelte occupazionali.

(ANSA).