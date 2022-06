Fisco: Salvini, taglio cuneo? Siamo al governo per questo

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - "Il taglio del cuneo fiscale è un abbassamento delle tasse e noi siamo entrati nel governo per questo, Figuratevi se non siamo d'accordo": il segretario della Lega Matteo Salvini lo ha detto alla trasmissione Aria pulita su 7 gold.

"Tagliare le tasse alle imprese significa poter aumentare gli stipendi ai dipendenti" ha spiegato aggiungendo che bisognerebbe cambiare radicalmente il reddito di cittadinanza che "andrebbe girato alle aziende come sconto fiscale se assumono". (ANSA).