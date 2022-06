Fisco: Landini, alzare tassazione su rendita finanziaria

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - "Io non ho proposto una patrimoniale, ma di alzare la tassazione sulla rendita finanziarie, oggi tassata meno del lavoro dipendente e delle pensioni". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che partecipa a Torino all'assemblea con delegati e pensionati.

"Oggi c'è un'emergenza - ha sottolineato il leader della Cgil - le persone non arrivano a fine mese. Con l'aumento delle tariffe c'è stato un calo dei salari, la tredicesima per chi ce l'ha è già andata in fumo. Per sostenere i salari non sono sufficienti i 200 euro che il governo ha messo in campo, cosa importante perchè è la prima volta che intervengono sugli extraprofitti per darne una parte ai mondo del lavoro e ai pensionati, ma 200 euro non sono sufficienti, serve almeno una mensilità". Secondo Landini, "bisogna fare anche una seria riforma fiscale per fare in modo che lavoratori dipendenti e pensionati paghino meno tasse e chi prende di più paghi di più".

(ANSA).