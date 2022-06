Fisco: evadono tributi locali per 270mila euro, scoperti

(ANSA) - GROSSETO, 06 GIU - Evasi tributi locali per oltre 270.000 euro. E' quanto scoperto dalla guardia di finanza che ha individuato cinque immobili di elevato pregio situati sulla costa del Comune di Monte Argentario (Grosseto) i cui proprietari sono residenti all'estero.

Dai controlli dei finanzieri, della sezione operativa navale di Porto Santo Stefano (Grosseto), sul pagamento dell'Imposta municipale unica e della Tassa sui servizi indivisibili è emerso che i proprietari di alcune ville che, non essendo classificate come abitazioni principali hanno evaso, per le annualità 2017-2022, i previsti canoni per un totale di oltre 270mila euro, al netto delle relative sanzioni amministrative accessorie. Essendo i proprietari di tali immobili tutti residenti all'estero non beneficiano delle esenzioni o agevolazioni previste. L'operazione, osserva la guardia di finanza, consentirà all'amministrazione comunale interessata, non solo di recuperare ingenti somme da destinare alla pubblica utilità ma anche di orientare ulteriori attività di verifica in tema anche della tassa sui rifiuti. (ANSA).