Edilizia:Cna,blocco cessione crediti devastante per Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 06 GIU - "A causa del blocco della cessione dei crediti, legati ai bonus edilizi, 33mila imprese artigiane in tutta Italia sono a rischio fallimento, con una potenziale perdita di 150mila posti di lavoro nella filiera delle costruzioni". È l'allarme lanciato dalla Cna (Confederazione nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) sulla base dei risultati di una indagine condotta con circa 2mila imprese che rappresentano un campione altamente rappresentativo dei comparti dell'edilizia, delle costruzioni e dei serramenti. La Confederazione sollecita il Governo a trovare rapidamente una soluzione per "disinnescare una bomba economica e sociale, generata da una serie di provvedimenti normativi che hanno alimentato confusione e profonda incertezza".

"Abbiamo invitato tutti i parlamentari calabresi ad accogliere e rilanciare questo nostro appello - afferma il presidente della Cna Calabria Giovanni Cugliari, che sottolinea l'importanza del settore delle costruzioni per la Calabria -. È un volano fondamentale per l'economia calabrese e da cui dipendono tanti altri settori. Se viene meno questo, specialmente in un territorio come il nostro dove l'economia è molto fragile, l'impatto sarà devastante. Sarà molto difficile che le imprese riescano a rigenerarsi. Anche perché, tra le altre cose, abbiamo un problema di spopolamento dei giovani, con una conseguente difficoltà a creare nuove imprese". (ANSA).