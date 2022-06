Edilizia: associazioni pmi, abolire obbligo Soa per i bonus

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Abolire subito l'obbligo per le imprese di possedere un'attestazione SOA per operare nel mercato dei bonus edilizi". Lo chiedono i Presidenti di Confartigianato, Cna, Casartigiani in una lettera aperta inviata oggi ai Capigruppo di Camera e Senato e a Deputati e Senatori delle Commissioni Bilancio, Finanze, Lavori pubblici, Attività Produttive dei due rami del Parlamento. Le confederazioni dell'artigianato e delle Pmi "ribadiscono l'allarme per le continue modifiche alle norme sugli incentivi in edilizia che rischiano di bloccare definitivamente i lavori di riqualificazione degli edifici e di tagliare fuori dal mercato oltre il 90% delle imprese". E sottolineano: "Confartigianato, Cna e Casartigiani, in rappresentanza di oltre 1.500.000 di associati, sollecitano un rapido intervento per salvare un'idea vincente di riqualificazione green del Paese che rischia di naufragare nel mare della burocrazia legislativa". (ANSA).