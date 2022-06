Cina: risale indice Pmi servizi Caixin a maggio, a 41,4

(ANSA) - PECHINO, 06 GIU - L'indice Pmi servizi sponsorizzato in Cina dalla rivista Caixin ha recuperato terreno a maggio e si è portato a 41,4, risollevandosi dai minimi degli ultimi 22 mesi di 36,2 di aprile. L'indice segna comunque il terzo mese di fila di contrazione sempre per effetto delle misure draconiane adottate da Pechino per contenere l'ondata di Covid-19.

Il dato, inferiore al 46 atteso dagli analisti, rappresenta il secondo calo più rapido nel settore da febbraio 2020. (ANSA).