Al via progetto Sure 5.0, sosterrà pmi mobilità e aerospazio

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Parte la fase operativa del progetto "Sure 5.0: Sostenere la transizione verso la sostenibilità e la resilienza delle pmi verso Industria 5.0 negli ecosistemi di mobilità, trasporti e automotive, aerospaziale e difesa ed elettronica" presentato nell'ambito di Horizon Europe e coordinato dal primo polo di competitività europeo del settore aerospaziale, Aerospace Valley, che Anfia e Iniziativa si sono aggiudicate lo scorso febbraio. Il progetto vede coinvolti 5 distretti produttivi europei che rappresentano più di 1.000 pmi e 3 centri di ricerca e tecnologia di eccellenza. In tutto 11 partner da 8 Paesi (Francia, Spagna, Austria, Germania, Irlanda, Italia, Estonia e Grecia). Uscito vincitore nel confronto con altri 25 progetti candidati, Sure 5.0 è incentrato sulla collaborazione dei tre ecosistemi industriali della mobilità, aerospaziale e dell'elettronica, di fondamentale importanza in Europa, di cui rappresentano, nel complesso, oltre il 10% del valore aggiunto, con oltre 2 milioni di aziende e 20 milioni di dipendenti. Il progetto mobiliterà 2,6 milioni in fondi Ue, a cascata destinati alle pmi per finanziare i loro progetti 5.0.

"Attraverso il progetto Sure 5.0 diamo alle imprese del settore l'opportunità di affrontare la transizione industriale con una marcia in più, grazie a un utile interscambio di conoscenze ed esperienze con altre realtà, anche più avanzate dal punto di vista dell'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale e di politiche e programmi di responsabilità sociale". commenta Gianmarco Giorda, direttore dell'Anfia.

"Essere partner del progetto Sure 5.0 è per noi un importante riconoscimento della qualità delle attività e dei servizi che eroghiamo a supporto dello sviluppo e della transizione ecologica e digitale delle pmi" sottolinea Giuseppe Principe, ceo di Iniziativa. (ANSA).