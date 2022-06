Fisco: Salvini, inviare 142 mln di cartelle sarebbe un massacro

(ANSA) - MANTOVA, 05 GIU - "Dopo le battaglie sulla casa e sulla Flat Tax adesso ne abbiamo da affrontare altre due: la pace fiscale e le pensioni". Lo ha detto questa sera il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a Castiglione delle Stiviere (Mantova) ad un incontro elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Enrico Volpi.

"Abbiamo impedito l'aumento, come voleva il Pd, delle tasse sulla casa, che è sacra e non si tocca. Abbiamo salvato la Flat Tax delle partite Iva. Adesso c'è la pace fiscale". Salvini ha spiegato che "c'è un arretrato di 142 milioni di cartelle esattoriali che rischiano di arrivare a casa di 16 milioni di italiani, e sarebbe un massacro senza senso. Il 31 dicembre se il Parlamento non farà niente ritornerà la legge Fornero. Noi, invece, vogliamo azzerarla definitivamente e arrivare al pensionamento con 41 anni di contributi". (ANSA).