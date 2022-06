Di Maio, atleti promuovono il made in Italy nel mondo

(ANSA) - NAPOLI, 05 GIU - "Voi atleti ogni volta che gareggiate, e riuscite a vincere, stanno promuovendo anche la nostra economia, il nostro made in Italy". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando oggi agli atleti campani presenti al villaggio dello sport, allestito in piazza Municipio a Napoli, in occasione della giornata nazionale dello sport.

"Nel 2021, che è stato l'anno nel quale abbiamo stravinto ovunque - ha aggiunto Di Maio - l'export di prodotti sportivi nel mondo è cresciuto del 30 per cento. C'è dunque una diretta connessione tra posti di lavoro sul nostro territorio, con imprese che lavorano, e le vostre vittorie. Dunque non è solo una vittoria per il tricolore ma anche per il made in Italy".

