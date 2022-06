++ Bonomi, in contratti Confindustria già oltre 9 euro ++

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - "Il tema del salario non è un tema di Confindustria. I contratti di Confindustria sono tutti oltre i 9 ore l'ora. Quindi non siamo nè contrari e nemmeno a favore.

Il tema del salario minimo è come verrà costruito". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, al Festiva dell'Economia di Trento organizzato dalla Provincia Autonoma e dal Gruppo 24 Ore. (ANSA).