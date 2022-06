Pensioni: Bombardieri, la legge Fornero va modificata

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - "Per noi la riforma Fornero va modificata. Mandava in pensione tutti i lavoratori a prescindere dal lavoro alla stessa età, un errore di fondo". Così il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine di una iniziativa sul mercato del lavoro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento.

"Va riformata - aggiunge - per dare risposte ai giovani e alle donne. C'è ancora quella discussione". (ANSA).