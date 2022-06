Fisco:Ruffini a Trento ribadisce posizione, carcere non ha senso

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha ribadito la posizione espressa nei giorni scorsi a Torino evidenziando come ci sono "19 milioni di italiani che hanno debiti col fisco e non ha senso pensare al carcere, sarebbe invece più opportuno continuare a dare loro la possibilità di lavorare, per continuare a guadagnare e quindi a pagare le tasse".

"Non ha senso - aggiunge - mettere in galera un imprenditore, anche se poi sono scelte che spettano al legislatore.

L'imprenditore dà lavoro e produce ricchezza e penso che lo Stato preferisca che questa persona, che ha debiti con la collettività, continui a lavorare e a far lavorare i propri dipendenti con le quali si pagano i servizi alla collettività".

(ANSA).