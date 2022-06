Fisco: verso dl semplificazioni, Lotteria scontrini istantanea

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Un aggiornamento della Lotteria degli scontrini e una proroga delle concessioni di Giochi e scommesse: sono due delle misure che dovrebbero rientrare in un decreto sulle semplificazioni fiscali su cui sta lavorando il governo.

Il provvedimento, si apprende da fonti dell'esecutivo, potrebbe essere presentato in consiglio dei ministri mercoledì prossimo o, se sarà necessario più tempo per redigerlo, martedì 14 giugno.

Il decreto, secondo le stesse fonti, conterrà diverse novità burocratiche in materia fiscale, e un intervento sulla Lotteria degli scontrini, introducendo l'estrazione istantanea al momento del pagamento, da verificare con un Qr code. Si sta anche lavorando per predisporre una proroga delle concessioni per i giochi legali e le scommesse in scadenza a fine giugno: un anno in più per realizzare nel frattempo il riassetto del settore e arrivare alle nuove gare. (ANSA).