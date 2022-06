Fisco: Ruffini, riforma non avrà effetti su immobili

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - "Nel nostro Paese la casa è un bene rifugio, un sogno per generazioni di italiani e, quindi, l'attenzione sul tema è più che giustificata ma allo stesso tempo, come è stato detto più volte, non ci saranno e non sono previsti effetti conseguenti e, quindi, lo si prende per come è stato detto e così verrà fatto". Lo afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di una iniziativa nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento.

"l livello di imposizione - aggiunge - in generale è ovvio che crei attenzione e preoccupazione, ma allo stesso tempo le scelte di politica tributaria vengono fatte tempo per tempo e in teoria sugli immobili si potrebbero anche fare scelte paradossalmente opposte, si possono anche abbassare le tasse recuperando dall'evasione fiscale e da quello potrebbe derivare un minore assoggettamento alla tassazione". (ANSA).