Fisco: Ruffini, ora ci sono presupposti per riforma

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - "Adesso la riforma fiscale è sentita come esigenza da tutti. Le norme sono complesse per tutti e stare dietro a un sistema di questo tipo è complesso.

Ora ci sono i presupposti per fare una riforma, vedremo poi come continuerà". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di una iniziativa nell'ambito del Festival di Economia di Trento. (ANSA).