Fisco: Patuelli, ridurre cuneo per essere competitivi in Ue

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - "Le parti sociali devono trovare con le istituzioni un punto di contatto per un'equa riduzione del cuneo fiscale". Così Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, a margine del Festival Internazionale di Torino.

"Tutto è in concorrenza in un'Europa di mercati uniti. Quindi bisogna che siano competitive anche le aliquote fiscali sia sul lavoro sia sul risparmio", ha osservato. (ANSA).