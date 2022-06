Fisco: Cgia, da martedì 7 scatta il "tax freedom day" (2)

(ANSA) - VENEZIA, 04 GIU - Per calcolare il "tax freedom day" si prende la stima del Pil nazionale del 2022 suddivisa per i 365 giorni dell'anno, ottenendo così un dato medio giornaliero.

Successivamente, si sono considerate le previsioni di gettito dei contributi previdenziali, delle imposte e delle tasse che i percettori di reddito verseranno quest'anno, rapportati al Pil giornaliero.

Sul fronte fiscale, la Cgia segnala che anche quest'anno giugno è caratterizzato da un vero e proprio "ingorgo fiscale", con 141 scadenze, di cui 122 (l'86,5%) imporranno agli italiani a mettere mano al portafoglio. Nel 2022 il peso del fisco, sebbene la crescita economica prevista sia attorno al 2,5%, è destinato a diminuire di 0,4 punti percentuali, anche grazie alla riduzione delle imposte e dei contributi decisa dal Governo Draghi con riforma dell'Irpef (-6,8 miliardi di risorse), esonero contributivo di 0,8 punti percentuali ai lavoratori dipendenti con una retribuzione mensile lorda inferiore a 2.692 euro (-1,1 miliardi), esonero del pagamento Irap alle persone fisiche (-1 miliardo di euro); per il miglioramento in corso delle principali variabili economiche che si riflette sull'andamento del gettito, secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2022 lo Stato dovrebbe incassare quasi 40 miliardi di imposte e contributi in più rispetto al 2021.

