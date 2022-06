Fisco: Bernini (Fi), con noi al governo mai aumento tasse

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Lunedì sarà il tax freedom day, e dopo più di cinque mesi dall'inizio dell'anno il contribuente medio finirà di lavorare per pagare le tasse e inizierà a lavorare per sé. Questo a dimostrazione dell'eccessivo peso fiscale che ancora grava sugli italiani, e Forza Italia nel governo di unità nazionale è la garanzia che non ci saranno nuove tasse. Nella riforma del catasto abbiamo scongiurato l'eliminazione della "cedolare secca" e cancellato la tassazione delle unità immobiliari sulla base del valore patrimoniale, e abbiamo anche ottenuto che i proventi ottenuti dall'emersione delle case fantasma vengano destinati alla diminuzione delle tasse sugli immobili. E ci opporremo ad ogni tentazione delle sinistre di imporre patrimoniali sulle rendite finanziarie, che sono già pesantemente tassate. Non è pensabile un aumento della pressione fiscale nel momento in cui la ripresa economica è messa in discussione dall'aumento di prezzi e bollette e dalle conseguenze della guerra in Ucraina". Lo dichiara in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

