Di Maio, pmi possono intercettare rilancio settore aerospazio

(ANSA) - SOMMA VESUVIANA, 04 GIU - "È un grande momento di rilancio per il settore aerospaziale e c'è l'opportunità per aziende medie e piccole di poter intercettare questa ripresa economica e creare posti di lavoro". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine di una visita alla Dema spa e alla Sicamel Spa, aziende del settore aerospaziale di Somma Vesuviana.

"Il grande lavoro che dobbiamo fare su un territorio come questo - ha aggiunto il ministro - è intercettare questa grande opportunità di livello mondiale, perché si stanno riaprendo i mercati mondiali e le rotte, e fare sistema tra grandi aziende di stato e aziende medie e piccole private come quelle che sto visitando in questi giorni, per consentire più posti di lavoro, più sviluppo tecnologico, più interazione con università e con gli istituti tecnici, che saranno sempre più fondamentali.

Dobbiamo lavorare sempre di più insieme a loro per dare alle aziende del reparto aeronautico e aerospaziale più manodopera specializzata". (ANSA).