Confindustria: Uip compie 100 anni, evento con Bonomi

(ANSA) - PISA, 04 GIU - Il 7 giugno 1922 nasceva l'Unione industriale pisana. A cento anni dalla sua fondazione, martedì prossimo, a partire dalle 11, l'associazione festeggerà la ricorrenza con una 'mattinata di gala' al Teatro Verdi di Pisa.

Interverranno la presidente di Uip Patrizia Alma Pacini, il presidente di Confindustria nazionale Carlo Bonomi, il governatore toscano Eugenio Giani e il sindaco di Pisa Michele Conti.

Nel corso dell'evento Patrizia Alma Pacini ripercorrerà le tappe più significative della storia dell'Unione attraverso filmati e foto d'epoca. Seguiranno gli interventi di Silvio Bianchi Martini e di Andrea Piccaluga, coordinatori del gruppo di ricerca che ha realizzato 'L'industria di tutti', volume che ricostruisce la storia dell'Unione dalla fondazione sino ai giorni nostri. La celebrazione dei 100 anni, si spiega, "sarà anche il contesto simbolico per la consegna del premio Sostenibilità - Prima edizione, riservato alle Piccole e Medie imprese associate a Confindustria. Per ora prima e unica in Toscana, la città di Pisa, grazie all'Unione industriale pisana che ne è stata la promotrice, nel 2020 ha firmato l'adesione al protocollo Asvis e ha sinora prodotto più di 130 iniziative rientranti negli obiettivi dell'Agenda Onu 2030".

"Siamo felicissimi di poter festeggiare il traguardo dei cento anni della nostra associazione con un evento che ci vedrà riuniti per la prima volta tutti insieme dopo due anni di pandemia - commenta Patrizia Alma Pacini -. Sarà un momento importantissimo sotto molti profili: se, da un lato, ci auguriamo che sia ormai alle spalle l'emergenza sanitaria, dall'altro, ci rincuora il ritrovarci tutti insieme, imprenditori, istituzioni, esponenti del mondo accademico e della ricerca, per simboleggiare l'unione che esiste tra tutte queste realtà, il camminare insieme. Festeggiare l'industria pisana e i suoi cento anni, significa rendere omaggio a un territorio che, anche grazie all'industria, si è sviluppato, è cresciuto, ha saputo essere attrattivo e ha dato nuove opportunità di lavoro, di crescita e di futuro a migliaia di persone". (ANSA).