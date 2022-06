ANSA/Visco, situazione incerta. Confindustria vede 'nero'

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - (AGGIORNA E SOSTITUISCE SERVIZIO TRASMESSO ALLE 17.11) Il Governatire della Banca d'Italia Ignazio Visco suona l'allarme: con la guerra la situazione economica è più incerta di quanto si fosse ipotizzato. Anche Confindustria ripete: la situazione non va bene, la produzione industriale, tra prezzi in volo e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, va in negativo per il secondo mese lasciando presagire effetti deleteri sul Pil. E il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti avverte: con il proseguire della guerra pagheremo un prezzo. Unica voce oggi fuori dal coro quella del ministro della P.a, Renato Brunetta, che mostra invece un certo ottimismo vedendo un Pil a fine anno in crescita del 3%.

"La situazione è molto incerta - dice Visco dal Festival di Torino - anche nelle conclusioni finali i due termini che più ho utilizzato sono Ucraina e incertezza. E' sempre difficile fare previsioni e valutazioni". "La situazione - ha aggiunto - è sicuramente più sfavorevole di quello che avevamo anticipato anche a gennaio scorso. Sulla guerra abbiamo sbagliato e non siamo grandi esperti di geopolitica però molti non hanno capito.

Le valutazioni che c'erano allora si basavano sulla forza del Pnrr". Ma una cosa è certa per Visco: "A tutta la classe politica si può dire che gli obiettivi sono segnati e quegli obiettivi devono restare. I progetti vanno nella direzione che tutti auspicano, la transizione ecologica, la transizione digitale, il miglioramento della scuola". L'Italia è sotto osservazione? "Da me si'".

Intanto Confindustria stima che l'attività industriale italiana sarà in flessione a maggio (-1,4%), dopo l'arretramento in aprile. Nel secondo trimestre 2022 si avrebbe così una contrazione già acquisita di -0,6% della produzione industriale, dovuta in particolare al rialzo dei costi dell'energia e alle difficoltà di approvvigionamento, acuiti dalle operazioni militari russe in Ucraina, è la stima del Centro Studi Confindustria che aggiunge: "Le indagini qualitative (Istat e Ihs-Markit) continuano ad evidenziare timori riguardo la persistenza dei fattori che frenano l'attività produttiva delle imprese.

Nel secondo trimestre 2022, quindi, - spiegano gli industriali - la variazione acquisita della produzione industriale sarebbe di -0,6% rispetto al primo trimestre, in cui si era già registrato un calo di -0,9% rispetto al trimestre precedente. L'ulteriore flessione stimata per maggio, sommata al calo degli ordini, ad aprile di -0,3% e a maggio di -0,1%, compromette le attese sul secondo trimestre. Il livello invariato di marzo ha sorpreso perché tutti gli indicatori qualitativi, e la stessa indagine del Csc, suggerivano una caduta, che avrebbe spinto a confermare la dinamica negativa del Pil nel primo trimestre.

La fase negativa della produzione industriale è attesa proseguire nel secondo trimestre: le attività industriali, sebbene in maniera differenziata settorialmente, risentono infatti del susseguirsi di rincari energetici e, conseguentemente, del persistente rialzo dei costi produttivi.

Ciò contribuisce a rendere l'andamento della produzione industriale estremamente volatile.

Anche Giorgetti si mostra cauto sulla situazione generale riferendosi alla guerra: "Sicuramente le sanzioni stanno causando problemi all'Italia e sicuramente li stanno causando anche alla Russia. Non è un passaggio semplice e sappiamo che dovremo pagare un prezzo nei prossimi mesi specie se il conflitto e le sanzioni proseguono".

Non è dello stesso avviso Brunetta che dal Festival di Trento spiega: "La crisi economica non c'è. Dopo il Pil del primo trimestre dello 0,1% e, se il prossimo sarà anche positivo, con qualcuno che sostiene che dovrebbe essere anche meglio, allora andiamo verso un +3% sull'anno. Quindi con due trimestri positivi, se non ci saranno effetti negativi, andiamo verso il +3% di Pil". (ANSA).