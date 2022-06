Pmi servizi Italia maggio scende a 53,7 ma quarto mese crescita

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - L'indice pmi servizi a maggio in Italia è sceso a 53,7 da 55,7 di aprile. E' tuttavia il quarto mese consecutivo di crescita della produzione terziaria italiana ed è un'espansione generalmente elevata, segnala S&P Global.

L'attività economica è di nuovo aumentata grazie al forte incremento dei nuovi ordini, anche se il tasso di espansione è rallentato leggermente nel corso del mese. Ciononostante, a fronte del maggiore carico di lavoro, le aziende hanno continuato ad assumere e al tasso più rapido dall'estate del 2007. A maggio, le preoccupazioni sul futuro si sono intensificate, visti i timori legati alla guerra in Ucraina e alle misure anti Covid-19 adottate soprattutto in Cina. (ANSA).