Lavoro:Patuelli (Abi), serve meccanismo aggiornamento salari

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - "L'inflazione è la più ingiusta delle tasse sugli onesti: i risparmiatori, i salariati e pensionati". Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente di Abi, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento sul tema "Le nuove frontiere del fare banca". Secondo Patuelli, ragionando sul tema di grande attualità, ovvero l'aumento dei salari, ha osservato che non si può parlare di "aumenti" quanto di aggiornamento, ritenendo necessari meccanismi "più precisi ed equi della formula dell'una tantum".

"Dobbiamo però avere - ha aggiunto Patuelli - la consapevolezza e la memoria storica di non ripetere gli errori degli anni Settanta e Ottanta, quando questi meccanismi producevano non solo l'aggiornamento dei salari, ma alimentavano ulteriormente l'inflazione. Vorrei anche dire che tutto questo deve trovare linfa economica dalla crescita e non da ulteriore tassazione degli onesti". (ANSA).