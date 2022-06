Inquinamento:allerta Ocse su aumento rifiuti plastica

(ANSA) - PARIGI, 03 GIU - La produzione di rifiuti in plastica aumenterà fortemente entro il 2060: questo l'avvertimento lanciato dall'Ocse, l'organismo internazionale con sede a Parigi. nel rapporto 'Prospettive mondiali sule plastiche: scenario di azione 2060'. Per l'Ocse, se nulla verrà fatto per fermare questa situazione, la produzione di plastica sarà praticamente moltiplicata per tre rispetto al livello del 2019, da 460 millioni di tonnellate a 1231 milioni di tonnellate. I rifiuti di plastica aumenteranno nelle stesse proporzioni, da 353 a 1,14 milioni di tonnellate. A inizio marzo, l'Onu ha lanciato i negoziati per un trattato mondiale contro l'inquinamento delle platische, un flagello che minaccia l'ambiente e contribuisce al crollo della biodiviersità. Ma la conclusione dle testo è attesa non prima del 2024. Le centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti prodotti annualmente si degradano in microplastiche che vengono ritrovate in tutti gli oceani del globo ma anche nel corpo degli umani e degli animali nonché nell'aria prevelvata in cima alle montagne. (ANSA).