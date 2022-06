Inps: Orlando, fondamentale ruolo onorevole Pezzopane

(ANSA) - L'AQUILA, 03 GIU - Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenuto all'Aquila a sostegno della candidatura a sindaco dell'onorevole del Partito democratico, Stefania Pezzopane, ha elogiato la deputata per "l'impegno profuso nel risolvere la vicenda dell'internalizzazione dei call center Inps".

"Ha portato avanti la questione - ha sottolineato Orlando - spiegando le ragioni della internalizzazione anche a chi, come il ministro Renato Brunetta, era inizialmente contrario, convincendolo a cambiare posizione".

"Successivamente - ha comunque riconosciuto - ministro Brunetta ha dato poi una disponibilità all'ascolto e anche da questo ascolto si è compreso che a ogni azione corrisponde un progetto anche una nuova idea dell'Inps, nell'ottica di un'innovazione".

Un'operazione che si configura, piuttosto, come un vero e proprio investimento. D'altra parte, i call center, soprattutto per un istituto come l'Inps, diventeranno sempre più centrali nella gestione delle pratiche anche nei confronti dei più anziani che hanno bisogno di essere supportati nel compilare le pratiche".

Il ministro ha confermato che "l'operazione manterrà l'intero perimetro occupazionale: un emendamento al decreto Aiuti, garantirà le risorse per dare risposta a tutti i lavoratori, anche ai 300 che inizialmente erano rimasti fuori". La vicenda relativa al call center Inps riguarda circa 3.300 operatori.

