Gdo: Unicoop Firenze punta a raddoppio ricavi private label

(ANSA) - FIRENZE, 03 GIU - Unicoop Firenze punta a raddoppiare nel giro di due anni, da 600 milioni a 1,2 miliardi di euro, la quota di fatturato generata dai prodotti a marchio.

L'obiettivo è stato annunciato a Firenze in occasione di un'iniziativa di fronte al Coop.Fi Gavinana per presentare i nuovi prodotti a marchio Coop per la prima colazione, dal kefir al Fru Swing (estratti di frutta e verdura a freddo), dalle fette sottili ai pancake. Più in generale, nell'arco di due anni l'insegna della cooperazione di consumo italiana porterà a scaffale circa 5000 nuovi prodotti a marchio. "E' un cambiamento che si vedrà in modo significativo sugli scaffali - sostiene Francesca Gatteschi, direttore marketing Unicoop Firenze - avremo un assortimento più contemporaneo, poi i clienti ci diranno se la scelta è giusta. In questo momento le persone hanno problemi anche nel fare la spesa, e il prodotto a marchio è più conveniente: aumentandone il numero, questi prodotti diventano un baluardo a difesa del potere d'acquisto delle famiglie".

Nell'occasione sono stati presentati i dati di una ricerca, secondo cui quasi 500.000 persone in Toscana non fanno colazione, e oltre 600.000 fanno una colazione poco adeguata sotto l'aspetto nutrizionale: in particolare, cinque bambini su 100 di età fino a 10 anni saltano la colazione, e uno su quattro fa una colazione non adeguata, con valori ancora peggiori nelle famiglie con genitori meno istruiti. "Una colazione adeguata per quantità e qualità è una delle chiavi per una dieta salutare", ha affermato Francesco Cipriani, epidemiologo nutrizionista, ideatore e curatore della Piramide Alimentare Toscana. (ANSA).