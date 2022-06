Fisco:Tajani,sinistra troverà muro su nuove tasse e patrimoniali

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Sosterremmo il governo fino a fine legislatura, ma nel dibattito difendiamo le nostre posizioni.

C'è comune accordo nel prendere le decisioni". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, rispondendo alle domande dei giornalisti, durante la presentazione delle nuove adesioni e iniziative di FI alla sede del partito.

"La sinistra - ha spiegato Tajiani - troverà un muro se pensa di imporre nuove tasse o patrimoniali Minacciare patrimoniali significa mettere in allarme i risparmiatori. Siamo contrari all'imposizione di nuove tasse e sugli interessi finanziari. Abbiamo interessi che i risparmi degli italiani siano messi in circolazione in Italia", ha concluso. (ANSA).