Fisco:Ricchiuti,bloccare esecutività Agenzia Riscossione

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Tra le cose più urgenti da fare, c'è il blocco dell'esecutività dell'Agenzia di Riscossione , perché sta massacrando tutti, dal pensionato in poi, a fronte di cose che non possono essere chiamate evasione fiscale, ma di contribuenti che fanno la loro dichiarazione corretta ma poi non hanno la liquidità per far fronte alle tasse. Siamo in una economia di emergenza dopo una pandemia che ha devastato economicamente famiglie e imprese , utenze energetiche triplicate , milioni di cartelle esattoriali partite , ratei di vecchie rottamazioni , migliaia di avvisi bonari, inflazione la più alta dal 1986 e da questo mese bisogna restituire il prestito garantito senza dimenticare le tasse correnti e le Istituzioni devono farsi carico di capire le condizioni vere in cui si trova ad operare l'azienda, perché non si può andare da un imprenditore ad espropriare attività , macchinari, casa.

Anche perché, senza macchinari, l'azienda fallisce e con essa la disoccupazione aumenta. E' questo che il Governo degli illuminati vuole ? A cosa serve la politica dei bonus senza misure efficaci ? Se la risposta è SI lo dica chiaramente senza giri di parole perche accanirsi su cittadini in già grave disagio non è solo incostituzionale ma anche umanamente deplorevole".

Lo dichiara Lino Ricchiuti, Viceresponsabile del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d'Italia.

