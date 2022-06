Fisco: Salvini,silenzio da Draghi su pace fiscale,Pd è contrario

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Il leader della Lega, Matteo Salvini ha confermato di non aver avuto risposta dal premier Mario Draghi sull'intervento di 'pace fiscale' da lui sollecitato più volte. L'ha detto ospite di Sky Tg24 Live in Venezia, aggiungendo: "Mi sembra che ci sia il Pd contrario, ma qui non parliamo di grandi evasori", ricordando che "ci sono 40 milioni di cartelle esattoriali in partenza a breve che riguardano 16 milioni di italiani, uno su tre. Pensare di massacrarli sarebbe una follia, chiediamo una operazione di saldo stralcio e rottamazione". (ANSA).