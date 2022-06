Fisco: Landini, usare riforma per alzare stipendi

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "La maggior parte delle tasse le pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati. Non è possibile che le rendite finanziarie abbiano una tassazione più basse del lavoro". Così Maurizio Landini segretario generale della Cgil su Sky Tg24. Per Landini "Si può usare la riforma fiscale per contribuire ad alzare gli stipendi riducendo le tasse sul lavoro dipendente e aumentare la tassazione delle rendite finanziarie e degli extraprofitti. Bisogna tassare la ricchezza dove c'e' - ha proseguito - pensare di aumentare gli stipendi riducendo il reddito di cittadinanza è una follia" (ANSA).