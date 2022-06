Fisco: De Poli, serve tregua, governo blocchi invio cartelle

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Al Governo chiediamo una tregua fiscale: ci sono 16 milioni di cittadini italiani che dovranno regolarizzare la propria posizione con l'Erario. Parliamo di 240 milioni di crediti fiscali che, in molti casi, non potranno essere onorati in quanto cittadini famiglie e imprese ieri non potevano pagare a causa del Covid e oggi non possono farlo a causa della crisi energetica e della guerra. Questa è e sarà la nostra battaglia nelle prossime settimane: il Governo intervenga con un provvedimento bloccando l'invio delle cartelle esattoriali". Così il senatore Udc Antonio De Poli che aggiunge: "Dare ossigeno ai cittadini è un imperativo per rispondere al malessere sociale che, oggi, è sempre più diffuso a causa di rincari energetici e caro-vita". (ANSA).